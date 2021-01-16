للأسبوع الـ30 على التوالي.. استمرار المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو

وطن: رغم الإغلاق الشامل بسبب انتشار فيروس كورونا، تظاهر مئات "الإسرائيليين"، مساء السبت، في مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة، ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتتواصل التظاهرات للأسبوع الـ30 على التوالي ضد نتنياهو، احتجاجا على سياساته سواء بشأن مواجهته لأزمة كورونا، أو للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المتظاهرون برحيل نتنياهو عن رئاسة الحكومة ومحاكمته بتهم الفساد، علاوة على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقالت الحركة المسؤولة عن المظاهرة: "سنواصل الاحتجاج حتى يعود نتنياهو الفاشل وحكومته الفاشلة إلى بيوتهم".