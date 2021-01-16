سلوان وأهلي الخليل يلتقيان على كأس الجريح المصري والأسير الشرباتي

وطن: تشهد مدينة دورا يوم غد على استادها الدولي مباراة ودية تجمع نادي سلوان المقدسي ونادي أهلي الخليل ضمن فعاليات المعسكر الرياضي الذي يخوضه نادي سلوان المقدسي في مدينة الخليل برعاية صندوق ووقفية القدس .

من جهته صرح رئيس نادي أهلي الخليل أيمن القواسمي أن الخليل تسعد باستضافة معسكر نادي سلوان الذي تربطه علاقات تاريخية مع أندية الخليل ، منوها بأن هذه المباراة هي تأكيد على عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين مدينتي القدس والخليل .

أما رئيس نادي سلوان المقدسي مروان الغول فقد عبر عن تقديره وكافة أسرة النادي لدفء وحرارة الاستقبال الذي حظي بها نادي سلوان المقدسي والذي يؤكد على عراقة وأصالة مدينة الخليل وأهلها معتبرا اللقاء الودي مع نادي أهلي الخليل فرصة هامة للتأكيد على عمق المحبة والاحترام بين الناديين .

هذا وتم الاتفاق أن يتم تسليط الضوء على قضيتي الأسرى والجرحى من خلال تسمية كأس المباراة الأول باسم الجريح منيب ربيح المصري الذي أصيب خلال مسيرات العودة عام 2011 والكأس الثاني باسم الأسير أيمن الشرباتي المعروف باسم المواطن والمحكوم ب100 عام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي .