تشخيص إصابة 4 "إسرائيليين" عائدين من الإمارات بطفرة كورونا
وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم السبت، أنها شخصت أربع إصابات أخرى بالطفرة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا، لأربع "إسرائليين" عائدين من الإمارات.
ووصل المصابون الأربعة إلى إسرائيل قادمين من الإمارات ووجدت إصابتهم إيجابية خلال فحص كورونا في مطار اللد المحتل. وبحسب وزارة الصحة، فقد تم حتى الآن رصد 12 إصابة بهذه الطفرة من الفيروس.
وقبل أسبوع، تم اكتشاف أول تشخيص لأول أربعة اصابات بالطفرة الجنوب إفريقية من الفيروس. وقالت وزارة الصحة في ذلك الوقت إن الطفرات المختلفة من كورونا تسبب إصابة أسرع بالفيروس، لكن يبدو أنها لا تسبب مرضاً أكثر خطورة.
وتشير الدلائل العلمية الأولية إلى احتمال أن تكون الطفرة الجنوب أفريقية من الفيروس معدية أكثر من الفيروس الأصلي، وأن التغييرات التي احدثتها في الفيروس قد تضعف فعالية اللقاحات إلى حد ما. ومع ذلك، لا يبدو أن التغييرات في الطفرة الجنوب أفريقية كافية للسماح للفيروس ليكون مقاومًا بشكل تام من الحماية التي يمنحها اللقاح.
في الشهر الماضي، أفادت التقارير أن "إسرائيل" امتنعت عن اشتراط دخول العائدين من الإمارات إلى الحجر الصحي بسبب مخاوف من حدوث أزمة دبلوماسية بين التطبيع. هذا على الرغم من حقيقة أن العديد ممن عادوا من الإمارات تبين أنهم مصابون. ولتجنب الأزمة، حتى نهاية كانون أول، حددت "إسرائيل" أن العائدين من جميع الدول يتطلب منهم البقاء في حجر صحي.