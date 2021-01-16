تشخيص إصابة 4 "إسرائيليين" عائدين من الإمارات بطفرة كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم السبت، أنها شخصت أربع إصابات أخرى بالطفرة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا، لأربع "إسرائليين" عائدين من الإمارات.

ووصل المصابون الأربعة إلى إسرائيل قادمين من الإمارات ووجدت إصابتهم إيجابية خلال فحص كورونا في مطار اللد المحتل. وبحسب وزارة الصحة، فقد تم حتى الآن رصد 12 إصابة بهذه الطفرة من الفيروس.

وقبل أسبوع، تم اكتشاف أول تشخيص لأول أربعة اصابات بالطفرة الجنوب إفريقية من الفيروس. وقالت وزارة الصحة في ذلك الوقت إن الطفرات المختلفة من كورونا تسبب إصابة أسرع بالفيروس، لكن يبدو أنها لا تسبب مرضاً أكثر خطورة.

وتشير الدلائل العلمية الأولية إلى احتمال أن تكون الطفرة الجنوب أفريقية من الفيروس معدية أكثر من الفيروس الأصلي، وأن التغييرات التي احدثتها في الفيروس قد تضعف فعالية اللقاحات إلى حد ما. ومع ذلك، لا يبدو أن التغييرات في الطفرة الجنوب أفريقية كافية للسماح للفيروس ليكون مقاومًا بشكل تام من الحماية التي يمنحها اللقاح.

في الشهر الماضي، أفادت التقارير أن "إسرائيل" امتنعت عن اشتراط دخول العائدين من الإمارات إلى الحجر الصحي بسبب مخاوف من حدوث أزمة دبلوماسية بين التطبيع. هذا على الرغم من حقيقة أن العديد ممن عادوا من الإمارات تبين أنهم مصابون. ولتجنب الأزمة، حتى نهاية كانون أول، حددت "إسرائيل" أن العائدين من جميع الدول يتطلب منهم البقاء في حجر صحي.