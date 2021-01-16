أبو سنينة والمصري يعلنان الخليل المدينة الذكية المستدامة

وطن: أعلن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة ورئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب رشيد المصري مدينة الخليل المدينة الذكية المستدامة بدعم من مؤسسة منيب وانجلا المصري والمركز العالمي للتنمية المستدامة.

جاء ذلك عطفاً على زيارة منيب رشيد المصري يوم الخميس إلى مدينة الخليل الذي تبعها تنسيق مشاركة بلدية الخليل في المؤتمر الدولي " الرؤية المستقبلية للمدن المستدامة تحت شعار " مدن خضراء وذكية " برعاية وزير الإسكان بمملكة البحرين الوزير باسم يعقوب الحمر وبمشاركة خبراء وشخصيات عالمية.

وتحدث منيب رشيد المصري بأن مدينة الخليل تستحق كل الدعم والرعاية وتشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني ولتعزيز التنمية في فلسطين وعليه وضمن رؤية مؤسسة منيب وانجلا المصري ومشاريعها الأخيرة والمتمثلة بالمخطط الوطني المكاني الشامل لدولة فلسطين والتخطيط الشامل لمدينة نابلس .

وأضاف المصري أنه تم الاستعانة بالمركز العالمي للتنمية المستدامة والذي يضم خبرات عالمية متميزة في مجال التخطيط والبناء ليكون بيت الخبرة في مساندة بلدية الخليل على تحقيق أهداف المشروع ومن ثم سيشرف على تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم المشاريع الناتجة عن الخطة.

من جهته قال رئيس بلدية الخليل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، تعد مدينة الخليل من المدن التي اهتمت اهتماما كبيرا بمبادرات التحول الرقمي، وممارسات التنمية المستدامة ، وحققت العديد من النجاحات ، والتي يمكن أن يتم البناء عليها ، ونحن نسير معا ، وعبر هذه الشراكات المأمولة في اطلاق مبادرة "الخليل المدن الذكية المستدامة".

وبدورنا ، نحن في المجلس البلدي لمدينة الخليل ، سنوفر الإمكانات اللازمة لتوطين هذه الممارسات المستدامة وتوفيرالدعم اللازم ، للوصول بهذه الجهود إلى النموذج الذي يمكن أن يحتذى به، في تطبيقات التحول المستدام للمدن.

وشكر أبو سنينة مؤسسة منيب وانجلا المصري للتنمية على رعايتها لهذه المبادرة وللمركز العالمي للتنمية المستدامة على موافقته ليكون الجهة الإستشارية لهذه المبادرة.