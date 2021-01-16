"الخارجية": وفاة و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة، و18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، اليوم السبت، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 355، والإصابات إلى 9236.

وأوضحت "الخارجية" في بيانها، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 113، فيما سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيوجرسي ودالاس ليرتفع عدد الإصابات إلى 6275 إصابة.