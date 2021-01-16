الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية

رام الله-وطن: رحّب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بإصدار الرئيس محمود عباس، مرسوماً بشأن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني في الأشهر المقبلة ابتداء من الانتخابات التشريعية في 22 أيار / مايو، داعياً سلطات الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

ونوّه الاتحاد، أن المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير المصير وبناء الدولة للفلسطينيين.

وأوضح الاتحاد إنه دأب في السنوات الماضية على دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية من أجل التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الفلسطينيين.

وأكدّ الاتحاد الأوروبي استعداده للتعامل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لدعم العملية الانتخابية.