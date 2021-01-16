ملتقى رجال الأعمال في نابلس يطالب بوقف الإغلاق الليلي وفتح الأسواق

وطن: طالب ملتقى رجال أعمال نابلس، اليوم السبت، رئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة إيقاف الإغلاق الليلي أو الجزئي، والسماح لجميع المنشآت بالعمل كلّ أيام الأسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء في مبنى محافظة نابلس، على هامش افتتاح مستشفى الهلال الأحمر.

وقال ملتقى رجال الأعمال إنه قدّم لرئاسة الوزراء مطالب عديدة، أهمّها:

1- الكف عن سياسة الإغلاق الكلي أو الجزئي، أو الليلي مطلقا، والسماح لجميع المنشآت بالعمل كلّ أيام الأسبوع.

2- ضرورة السماح بدخول فلسطينيي الـ 48، باعتبارهم عصب الحياة الاقتصادية، أسوة بالعاملين في الداخل المحتلّ؛ لا سيما أن قدرتهم الشرائية تفوق بأضعاف قدرة المواطن بالضفة الغربية.

3- التشديد على سلطة النقد للإيعاز للبنوك للتعامل بجدية مع صندوق الانقاذ، وبرنامج “استدامة” البالغ حجمه 300 مليون دولار، لإنقاذ المشاريع المتضررة والمتعثرة بسبب جائحة طورونا، مع إعطاء أولوية للمشاريع الصغيرة والمتوسّطة، حيث أنّ متطلبات البنوك تحول دون تنفيذ هذا البرنامج.

4- خفض رسوم الضرائب العامة، مثل رخص المهن ورسوم الطابو، وضريبة الأملاك، ليتسنى