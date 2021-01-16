كورونا في دولة الاحتلال.. تشخيص 4 إصابات بالطفرة الجنوب أفريقية

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم السبت، تشخيص 4 إصابات إضافية بالطفرة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منها في دولة الاحتلال إلى 12 إصابة.

وسبق أن أعلنت "الصحّة الاسرائيلية" أنّ "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة"، بينما واصل عدد الإصابات بالطفر البريطانية إلى قرابة 200.

وسلالة "بي 117" من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس الذي كان منتشرا سابقا، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.