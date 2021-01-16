جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا

وطن: أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب نصبب قوات الاحتلال حاجز عسكري على شارع جنين– نابلس عند مفترق بلدة جبع وحاجز آخر على مدخل بلدة عنزا.

وأوضحت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.