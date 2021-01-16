"صديق إسرائيل".. أرمين لاشيت يفوز برئاسة حزب ميركل

وطن: فاز رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، اليوم السبت، برئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، خلفاً للمستشارة لأنجيلا ميركل.

وجاء تفوق أرمين لاشيت على المرشح فريدريش ميرتس، عبر مؤتمر صحفي على الانترنت، وحصل على أغلبية تمثلت في 521 صوتاً من أصل 1001 مندوب تمت دعوتهم للتصويت، متقدماً على فريدريش ميرتس ب 466 صوتاً، ولا يزال يتعين تأكيد القرار رسمياً عن طريق التصويت عبر البريد

وأشاد لاشيت في خطاب ترشحه لرئاسة الحزب، بالإنجازات التي حققتها المستشارة الألمانية طوال السنوات الماضية.

ويعتبر لاشيت من الداعمين لدولة الاحتلال، إذ تعهد خلال لقاء لاشيت مع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين بالقدس المحتلة، في آذار 2020، باتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومة والمجتمع لمواجهة ما أسماه معاداة السامية والعنصرية، معتبراً أن المصلحة الوطنية لألمانيا تتمثل في ضمان أمن دولة الاحتلال!

ومن جهته، قال رئيس دولة الاحتلال في ذات اللقاء، إن لاشيت صديق عظيم "لإسرائيل".