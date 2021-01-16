سلفيت: مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفرالديك

وطن: قامت مجموعة من مستوطني مستوطنة "بروخين" ، اليوم السبت، بمهاجمة عدد من المزارعين في بلدة كفر الديك وطردهم من اراضيهم الواقعة في منطقة الوجه الشامي، في محاولة منهم لثني الاهالي من زراعة اراضيهم او الوصول اليها.

وفي ذات السياق تصدى اهالي قرية ياسوف مساء اليوم لمحاولة اقتحام من قبل مجموعة من المستوطنين الذين تواجدو في منطقة "الخلة" على الطريق الواصلة الى منطقة الجناين، حيث تدخل جيش الاحتلال وقام باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه الاهالي وتأمين انسحاب المستوطنين باتجاه مستوطنة تفوح شرقي القرية.