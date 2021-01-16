الشرطة: وفاة سجين خلال تلقيه العلاج بمشفى في بيت لحم

وطن: توفي سجين يبلغ من العمر 32 عاماً بعد نقله للعلاج بمشفى الحسين في بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أنه تم نقل الموقوف ليلية امس للعلاج في المشفى المذكور وأثناء خروجه من المشفى تعرض لحالة إغماء وتم على الفور إعادته لقسم الطوارئ حيث جرت محاولات لإنعاشه من قبل الأطباء وتحويله لمشفى الجمعية العربية وتم اجراء له عملية قسطرة، وصباح اليوم أعلن الاطباء عن وفاته.

وأضاف العقيد ارزيقات أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءات التحقيق فيما قررت النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح .