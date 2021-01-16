الصحة تعلن تسجيل 13 وفاة و 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 13 وفاة و 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة باستثناء القدس.

وفي بيان، بينت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، قلقيلية 2، الخليل 1، نابلس 2، رام الله 2، جنين 1"، قطاع غزة 4 وفيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (13)، طوباس (7)، سلفيت (13)، طولكرم (16)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (2)، الخليل (18)، رام الله والبيرة (28)، نابلس (20)، جنين (11)، بيت لحم (8)"، قطاع غزة (284).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (55)، سلفيت (8)، طولكرم (49)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (70)، رام الله والبيرة (63)، نابلس (63)، جنين (49)، بيت لحم (77)"، قطاع غزة (405).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.