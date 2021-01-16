كهرباء القدس تطلق مبادرة جديدة لإعادة تدوير مخلفاتها الورقية للحفاظ على البيئة

وطن: أطلقت شركة كهرباء محافظة القدس في مختلف فروعها، برنامجاً جديداً لإعادة تدوير مخلفاتها تحت شعار " لنجعل من فلسطين بيئة نظيفة"، وذلك بهدف المحافظة على البيئة بما يعود بالمنفعة على الشركة والمجتمع.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام بهذه المبادرة الهامة والقيمة، والتي تهدف بالمقام الأول في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات بشكل عام، بما فيها المخلفات الورقية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الشركة ومجتمعنا الفلسطيني.

وأكد العمري أن كهرباء القدس تولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على البيئة للوصول إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وذلك من خلال هذه المشاريع التي يتم فيها إعادة تدوير المخلفات على اختلاف أشكالها وأنواعها، والاستفادة منها في عدة مجالات، والتي قد تشكل عبئاً وخطراً على البيئة المحيطة والمجتمع في حال تركت على حالها دون معالجتها، داعياً المؤسسات والشركات أن تحذو حذو الشركة من خلال تعميم مثل هذه التجارب للحفاظ على البيئة.

بدوره أشار القائم بأعمال الخدمة المجتمعية في كهرباء القدس ماهر الشوامرة أن هذه المبادرة ستعكس الصورة الإيجابية لبيئة الشركة الداخلية، واهتمامها في الحفاظ على البيئة من منظور حضاري، هذا إلى جانب تعميم هذه التجربة على المجتمع من أفراد ومؤسسات، وذلك بهدف خلق بيئة نظيفة وصحية، إضافة إلى تحفيز روح الإبداع والتطوع والمشاركة لدى كافة الفئات المجتمعية.