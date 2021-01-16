حنا ناصر يعلن الجدول الزمني للانتخابات العامة 2021

وطن: رحب الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بإصدار المرسوم الرئاسي الداعي لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.

ودعا الدكتور ناصر في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم السبت، كافة الفصائل والمواطنين الى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية التي ستجريها اللجنة بكل شفافية ونزاهة.

كما وأعلن رئيس اللجنة عن الجدول الزمني للانتخابات العامة 2021، في شقيها التشريعي والرئاسي، والتي تبدأ أولى مراحلها بعملية التسجيل التي تنطلق صباح يوم 10 شباط ولغاية مساء يوم 14 شباط، مشيراً الى ان عملية التسجيل للانتخابات في شهر شباط ستكون للانتخابات التشريعية وأيضا للرئاسية، حيث سيكون آخر يوم 14 شباط هو آخر موعد للتسجيل للانتخابات والذي يعد شرطا أساسيا للمشاركة في الانتخابات سواء كمرشح او كناخب في الانتخابات التشريعية والرئاسية. وبين ان عملية التسجيل ستكون بشكل الكتروني، وهي متاحة منذ الآن على موقع لجنة الانتخابات المركزية. موضحا ان المقدسيين ممن يحملون هوية مقدسية ويقيمون في القدس هم مسجلون تلقائيا في سجل الناخبين.

وأضاف ناصر ان النظام الانتخابي وفقا لقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته، هو نظام التمثيل النسبي الكامل، بمعنى ان الوطن سيكون دائرة انتخابية واحدة والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية او مستقلة حيث يتيح القانون لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات.

وأشار رئيس اللجنة انها ستقوم باتباع بروتوكولات وزارة الصحة بخصوص كوفيد 19، في جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان سلامة المواطنين والطواقم الانتخابية، داعياً جميع المواطنين الفلسطينيين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

ويتضح من الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات مايلي:

أولاً-الانتخابات التشريعية:

- تسجيل الناخبين من صباح يوم 10 شباط ولمدة خمسة أيام

- نشر سجل الناخبين الابتدائي من صباح يوم 1 آذار ولمدة ثلاثة أيام.

- فتح باب الترشح من صباح يوم 20 آذار ولمدة 12 يوم

- بدء الدعاية الانتخابية من صباح يوم 1 أيار ولمدة 21 يوم.

- الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 20 أيار.

- الاقتراع يوم 22 أيار

- اعلان النتائج الأولية يوم 23 أيار.

ثانياً: الانتخابات الرئاسية:

- فتح باب الترشح من صباح يوم 6 حزيران ولمدة 12 يوم

- بدء الدعاية الانتخابية من صباح يوم 9 تموز ولمدة 21 يوم.

- الاقتراع المسبق لقوى الأمن يوم 29 تموز.

- الاقتراع يوم 31 تموز.

- اعلان النتائج الأولية يوم 1 آب.

وقال ناصر "التعديلات على قانون الانتخابات تعتبر تعديلات عصرية ومهمة"، مضيفًا: "إصدار مرسوم الانتخابات جرى بعد توافق وطني، والانتخابات ستتم عبر صناديق الاقتراع فقط وليست الكترونية".

وأوضح ناصر أن "الانتخابات ستكون بنظام القوائم ويمكن بدء التسجيل اعتبارا من اليوم، والتعديلات على قانون الانتخابات تعتبر تعديلات مهمة.

وبين أن الانتخابات ستكون بنظام القوائم. ودعا ناصر جميع مؤسسات المجتمع المدني للرقابة عليها.

وبشأن الانتخابات في القدس، قال ناصر إنه لا يوجد ضمانات لإجراء الانتخابات فيها، وإذا لاحقتها اسرائيل، سيتم وضع خطط بديلة بعد مناقشتها مع الفصائل. مؤكدا أن الانتخابات في القدس ستجري كما جرت في 2006 على الأغلب.

وقال إن كافة الفصائل متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات.

وأوضح ناصر بأن الانتخاب سيكون عبر صناديق الاقتراع وليس إلكترونياً.

وتابع : "الفصائل الفلسطينية ستلتقي خلال أسبوع في مصر لحل بعض الأمور الضرورية لإتمام الانتخابات وحل المشاكل الفنية، وكافة الفصائل متجاوبة مع المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات نابع من رغبة وقرار فلسطيني مئة بالمئة.

وختم ناصر بالقول: "الضمان على حدوث الانتخابات الرئاسية هو صدور المرسوم الذي يؤكد حدوثها".

يذكر أن الرئيس عباس أصدر، الجمعة، مرسوماً بشأن إجراء الانتخابات العامة، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.