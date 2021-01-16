4 وفيات و284 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح السبت، تسجيل 4 حالات وفاة، و284 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 1851 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة، في تقريرها اليومي، بتعافي 405 مصابين بالفيروس الوبائي؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 40533 حالة.

وذكرت أنّ الإجمالي التراكمي لمصابي "كورونا" في قطاع غزة بلغ 47579 إصابة، بينها 6568 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 478 حالة وفاة.

وبيّنت أنّ إجمالي الحالات المصابة بـ"كورونا" والتي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 172 حالة، من بينها 93 حالة خطيرة وحرجة.