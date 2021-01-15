إيران تنشر للمرة الأولى فيديو للهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في "عين الأسد" بالعراق

وطن: نشرت وسائل إعلام إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، للضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة "عين الأسد" غربي العراق حيث تتمركز قوات أمريكية.

ويظهر الفيديو غرفة عمليات إيرانية ولحظة الضغط على زر الإطلاق للصواريخ التي سقطت داخل القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق، مسببة انفجارات ضخمة في الموقع حيث تصاعدت ألسنة النيران إلى عشرات الأمتار.

وقال الحرس الثوري الإيراني حينها، إن "الهجوم أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا"، فيما نفت الولايات المتحدة سقوط قتلى بين صفوف قواتها.

ونفذ الحرس الثوري الإيراني هجومه على قاعدتي "عين الأسد" في الأنبار، و"حرير" في أربيل بكردستان العراق، ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد العام الماضي.

روسيا اليوم