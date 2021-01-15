الرئيس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية لبحث تفاصيل المراسيم الرئاسية الخاصة بالانتخابات

وطن: استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم في مقر الرئاسة في رام الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

وياتي اللقاء استكمالا للقاءات سابقة بحث فيها الرئيس مع ناصر الترتيبات من اجل اجراء الانتخابات العامة .

وكان نائب رئيس لجنة الانتخابات هشام كحيل قد كشف لوطن في وقت سابق موعد اللقاء بين الرئيس وناصر، للاتفاق على المرسوم الرئاسي الذي سيصده الرئيس قبل 20 من الشهر الجاري وتحديد موعد الانتخابات وضمان مواعيد الاقتراع فيها.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قد صرح امس لاذاعة صوت فلسطين أن الرئيس محمود عباس، سيستقبل في 20 الشهر الجاري رئيس لجنة الانتخابات المركزيه حنا ناصر، وسيسلمه المراسيم الرئاسية المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات.

ورجح الاحمد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها بشهرين، مشيراً إلى أن "انتخابات المجلس الوطني تختلف عن انتخابات المجلس التشريعي وأن التمثيل فيه مختلف وله قانون خاص".

يشار الى ان الرئيس عباس اصدر خلال الايام الماضية تعديلات على قانون الانتخابات العامة.

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