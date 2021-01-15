لبنان: 44 حالة وفاة و6154 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، تسجيل 44 حالة وفاة، و6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت في تقريرها اليومي أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1825، فيما ارتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 243286.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية في البرلمان اللبناني النائب علي المقداد إن نصف الفحوصات أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس تكمن خطورته في أنه أسرع انتشارا. وأضاف "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا طور نفسه."