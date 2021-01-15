الصحة تسجل 27 حالة وفاة و 822 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 27 حالة وفاة و 822 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبينت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية " سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 1، جنين 6، الخليل 2"، قطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (16)، ضواحي القدس (15)، رام الله والبيرة (55)، طولكرم (26)، قلقيلية (9)، نابلس (33)، جنين (19)، الخليل (35)، بيت لحم (18)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (403)، مدينة القدس (185).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (22)، ضواحي القدس (97)، رام الله والبيرة (162)، طولكرم (76)، قلقيلية (14)، نابلس (174)، جنين(41)، الخليل (54)، طوباس(49)، أريحا والأغوار (12)"، قطاع غزة (700) مدينة القدس (245).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.