قوات الاحتلال تعتقل الفتى محمد أبو رجب من بلدة العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، فتى بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد أبو رجب بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والتخريب في محتوياته في بلدة العيسوية.

وتتعرض العيسوية باستمرار لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها، وتقتحم البيوت وتفتشها؛ في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.

وتعاني العيسوية منذ أكثر من عام من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات، خاصة لكل من يبتعد عن منزله 100 متر بذريعة إجراءات "كورونا".