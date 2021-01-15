إندونيسيا.. ارتفاع ضحايا زلزال "ماجيني" إلى 34 قتيلا

وطن: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال مدينة "ماجيني" التابعة لجزيرة سولاوسي الغربية الإندونيسية إلى 34 قتيلاً، ومئات الجرحى، ومرشحة للارتفاع.

وقال علي الرحمن مدير وكالة تخفيف الكوارث المحلية، في تصريح صحفي، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن 26 شخصا لقوا حتفهم في مدينة "ماموجو" جنوبي جزيرة سولاوسي"، بحسب قناة "تشانيل نيوز آسيا" الآسيوية.

وأضاف أن "هذا الحصيلة قابلة للارتفاع".

وأكد المسؤول الإندونيسي أن "العديد من القتلى دفنوا تحت الأنقاض".

وأصيب مئات آخرون جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ما أثار الذعر بين سكان الجزيرة، بحسب المصدر نفسه.