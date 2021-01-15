حمدي فراج يكتب لوطن: "أمريكا طليعة الانحطاط"

حتى وهي تتهاوى أمام العالم، تواصل امريكا ارتكابها المزيد من جرائمها وبشائعها و فضائحها، ومن ضمنها فرض عقوبات على شركة الدواء الايرانية التي تعكف على انتاج اللقاح المضاد للفيروس القاتل "كورونا"، الذي يذكّر بموقف الكيان من منع العقار عن الاسرى الفلسطينيين في سجونها، هناك تفرض امريكا حصارا وتمنع وصول اللقاح ثم تمنعهم حتى من محاولة تصنيعه، وهنا تعتقل آلالاف وتفرض عليهم احكاما بالمؤبدات المؤبدة، ثم تربأ ان تقدم لهم اللقاح لأنهم يستحقون الموت.

من ضمن ما فعلته ايضا ادراج شعب قوامه عشرين مليونا من الحوثيين على قوائم الارهاب، بدلا من وقف العدوان العربي عليهم للسنة السادسة. ومن أطرف تخريجات وزير الخارجية الامريكي بومبيو ان ايران تدعم تنظيم القاعدة وانها التي دعمت عملية 11 سبتمبر، فما كان من نظيره الايراني الا ان رد عليه ردا بليغا من ان المنفذين جاؤوا من عند حلفائكم وحبايبكم الذين تفضلونهم .

من بين المثقفين العرب الذين يتحفوننا بالظهور على الشاشات، والبعض منهم يدعي التقدم، رأوا في احداث الكونغرس طفرة امريكية، ودلالة على مدى ديمقراطية امريكا ورقيها وعظمتها، وحين يكون المحاور موضوعيا، ويكاد يحشرهم في الزاوية او في خانة اليك كما يقال، يذهبوا للفصل بين امريكا الداخل وامريكا الخارج، وانها في الداخل آمنة مستقرة يحب الناس بعضهم بعضا، يختلفون في فترة الانتخابات كل اربع سنوات مرة، ثم يقر المهزوم بهزيمته ويبارك للفائز فوزه ويتمنى له التوفيق في مسيرته، هذه المرة استثناء، وستذهب في حال سبيلها .

لا يدرك هؤلاء المحللون وبالتحديد من يدعون التقدم، ان العلاقة بين الداخل والخارج هي علاقة جدلية، وكما ان ليس هناك خير بدون شر، ولا نهار بدون ليل، ولا رجل بدون إمرأة، فإنه ليس هناك داخل بدون خارج، فالحروب التي يعتبرها الداخل انها خارجية، هي في نهاية المطاف داخلية ايضا، فالجنود الذي يشحنونهم الى آلاف الاميال ، هم فرز الداخل ، وحين يعودون في الصناديق انما يعودون الى الداخل، والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، شأنها في ذلك شأن بقية الدول .

فالداخل والخارج اشبه ما يكون بعلاقة الشكل بالمضمون، يعكس كل منهما ذاته على الآخر، ولذلك نرى ان قضية الهجوم على الكونغرس ليست قضية عابرة او استثنائية او طفرة، فالرئيس المنتخب لا يستطيع القدوم الى التتويج بالقطار، واغلاق العاصمة بالحواجز الاسمنتية مشهد مألوف فقط عندنا، والجنود الذين حضروا لتأمين التتويج بلغوا عشرين ألفا حضروا من 18 ولاية ... الخ .

قبل حوالي ربع قرن، وضع الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي كتابا نوعيا صارخا بعنوان "امريكا طليعة الانحطاط"، رجّح الكثيرون من مثقفينا انه يبالغ، لكن من ير ما يحدث اليوم في أمريكا يعرف تماما ان هذه بعض تجليات الكتاب .