دولة الاحتلال تعيّن قائما بأعمال سفارتها في البحرين تكريسا لتطبيع العلاقات

وطن: كشفت خارجية الاحتلال، اليوم، عن تعيين قائم بأعمال سفارتها في البحرين، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والبحرين.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إن القائم بأعمال سفير الاحتلال في البحرين هو إيتاي تاغنر، وأضافت أن تاغنر اجتمع مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية عبد الله بن أحمد آل خليفة.

وأشارت إلى أن الدبلوماسي الإسرائيلي المعين في المنامة عبّر للمسؤول البحريني عن "تقدير إسرائيل للسياسة الحكيمة والرائدة لمملكة البحرين التي تسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة".

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع برعاية أميركية منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تنامت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البحرين ودولة الاحتلال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني دولة الاحتلال، واتفق مع مسؤوليها على تبادل السفارات ومنح تأشيرات للمسافرين من الجانبين.

وبمناسبة توقيع اتفاق التطبيع في واشنطن، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن تطبيع بلاده العلاقات مع الاحتلال إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول