فرنسا: 21228 إصابة و282 وفاة جديدة بكورونا

وطن: سجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس مقابل 23852 حالة أمس الأربعاء، وارتفاعا حادا في عدد المصابين ممن نقلوا إلى المستشفيات للعلاج من الفيروس.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة وفاة 282 شخصا في المستشفيات ارتفاعا من 229 يوم الأربعاء.

وارتفع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة بواقع 15 ليصل إلى 2726، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمرضى في المستشفيات بواقع 248 حالة ليصل إلى 25017.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم أن الحكومة ستقدم موعد حظر التجول بأنحاء البلاد.

وأضاف أن موعد حظر التجول سيبدأ من السادسة مساء بدلا من الثامنة ولمدة 15 يوما على الأقل، وذلك في مسعى لمكافحة انتشار فيروس كورونا على نحو أفضل.