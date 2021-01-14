البريد والاتصالات تعقد مؤتمرها العام

وطن: عقدت النقابة العامة للعاملين في قطاع البريد والاتصالات مؤتمرها العام في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مدينة نابلس.

وتم ذلك بحضور "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و"وليد البايض" مدير عام العلاقات العامة في وزارة العمل، ومستشار وزير العمل "مراد أبو حنيش"، ومدير مكتب العمل في نابلس "محمد ذيب"، و"شيرين اشتيوي" مسؤولة علاقات العمل في مديرية عمل نابلس، ووفد من وزارة العمل وأعضاء الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

إلى ذلك أكد "سعد" على أهمية العمل والتعاون المشترك بين الاتحاد ووزارة العمل، لتعزيز دور العمال وحمايتهم.

وبوشر بالعملية الديمقراطية بعد اكتمال النصاب القانوني، التي انتهت بانتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة برئاسة النقابي "محمد البدري" والنقابيين (فراس جمال وألاء فطاير ويزيد الريماوي وفادي سند وميرا شاهين وجميل يونس وصهيب ياسين ومهاب النبالي ورشا الخالدي وعلاء الدلال وخميس ياسين وعبد الله دغلس وعبد المعطي الحسيني وعبد الخالق قفيشه وأنس الجعبري وسمير أبو داود).