الاحتلال يصدر لائحة اتهام بحق الشيخ العرمة وتمديد اعتقاله 30 يوما

وطن: أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، ان محكمة عوفر العسكرية، قررت تمديد توقيف المسن سعيد العرمة (52 عامًا) من قرية دير جرير شمال رام الله حتى تاريخ 15.2.2021

وبينت الهيئة، انه تم اصدار لائحة اتهام بحق الاسير المسن العرمة تتضمن رشق الحجارة تجاه الجنود والمستوطنين.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل المسن العرمة فجر الجمعة الماضي من منزله حيث انتشرت صور المعتقل سعيد العرمة وهو يلقي الحجارة على جنود الاحتلال دفاعًا عن أرض عائلته وأراضي قريته التي يسعى الاحتلال لسلبها ومصادرتها.