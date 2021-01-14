غنيم: مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لدعم صمود المواطنين

وطن: أكد رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الخميس، استعداد سلطة المياه الكامل لتقديم كافة الدعم ضمن اختصاصتها وامكانياتها، واعدا بالاستجابة السريعة لمطالب المتضررين من هجمات المستوطنين المستمرة، التي تعرض لها المواطنين.

وأعطى غنيم تعليمات لطواقم سلطة المياه بتوفير أنابيب مياه لبلدية دير بلوط، وبحث امكانية توفير أنابيب اضافية لاستكمال الخط في الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدها مع المجالس البلدية، ناقش فيه عددا من القضايا المتعلقة بآلية تعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وبعض المشاريع الطارئة التي من شأنها تحسين خدمة المياه للمواطنين.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا بالمناطق المهددة بالاستيطان، من خلال توفير الدعم اللازم لتعزيز صمود المواطنين.

وأكد غنيم: هذا واجبنا وأننا نعمل من أجل وفي سبيل خدمة أبناء شعبنا.

وتخلل الزيارة جولة ميدانية إلى منطقة راس في سلفيت المهددة بالمصادرة بعد إقامة بؤرة استيطانية على أراضيها، حيث قدمت سلطة المياه دعما ماليا، لتوصيل خدمات المياه للمنطقة والتجمع البدوي (الفريز) الصامدين على الأراضي المهددة هناك.

كما اطلع الوزير غنيم على احتياجات بلدة دير بلوط وسلفيت، للاطلاع على الأضرار الحاصلة نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال على البلدة.