قرارات حكومية جديدة بشأن إجراءات مواجهة كورونا

وطن: بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ وفي ضوء الانخفاض الذي طرأ على المعدل اليومي للإصابات بسبب تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية وتدابير السلامة فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

يعود طلبة الصفوف من 7- 11 إلى الدوام في مدارسهم اعتبارا من 16-1-2021 ولمدة أسبوعين، وتعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الأساسيين في الفترة ما بين 16 و 26-1-2021، بينما يستمر طلبة الثانوية العامة في الدوام كالمعتاد.

- انتظام الدوام المدرسي لكافة المراحل والصفوف بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتدابير الوقاية الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021.

- إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

- تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021 باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم .

-يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

- يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

-تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

- تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 17-1-2021 .

-في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

-تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم الأحد الوافق 17-1-2021، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

- يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 بالمئة مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

- تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية ويترك للوزراء تحديد أعداد العاملين في وزاراتهم لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

- تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

- تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

- تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

- يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

- تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

- على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

- تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد الموافق 17-1-2021

- تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

- يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

- تسري هذه الإجراءات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17-1-2021 وتنتهي بانتهاء يوم الإثنين الموافق 1-2-2021.