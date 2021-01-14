ارتفاع عدد إصابات كورونا بين صفوف الأسرى في سجن "ريمون" إلى 31 إصابة

وطن: أعلن نادي الأسير، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بـفيروس كورونا بين صفوف الأسرى في سجن "ريمون" إلى (31) إصابة في قسمي (4) و(1)، من بينها الإصابات التي سُجلت سابقًا.

ولفت إلى ان الإصابات سجلت بعد أخذ نتائج لـ(98) عينة، ومحذرا من ان العدد مرشح للارتفاع بعد انتقال عدوى الفيروس لقسم (1) في ريمون.

ومنذ بداية انتشار الوباء حتى اليوم وصلت عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى إلى 223 إصابة، من بينها أسيران تبينت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.