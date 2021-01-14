انخفاض على عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.. كم سجلت الصحة خلال آخر 24 ساعة!!

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، الخميس، تسجيل 7 وفيات، و 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الضفة وغزة باستثناء القدس.

وفي بيان، أعلنت الكيلة ان أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية "الخليل 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1"، قطاع غزة حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية (17)، طوباس (11)، طولكرم (38)، جنين (53)، نابلس (54)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (26)، الخليل (43)، ضواحي القدس (19)"، قطاع غزة (368).



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " قلقيلية (13)، طوباس (38)، طولكرم (67)، جنين (63)، نابلس (131)، سلفيت (19)، رام الله والبيرة (120)، بيت لحم (56)، الخليل (62)، أريحا والأغوار (12)"، قطاع غزة (689).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 91 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.