وفاتان و368 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنه تم إجراء 2262 فحصاً مخبرياً خلال المفترة المذكورة، مؤكدة تعافي 689 مصاباً.

وبينت أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة أصبح 46 ألفاً و892 إصابة، منها 7 آلاف حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 39 ألفاً و428.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات حتى الآن تبلغ 464 حالة، موضحة أن هناك 183 حالة من الإصابات تحتاج إلى رعاية طبية داخل المشافي، فيما توجد 97 حالة خطيرة وحرجة.