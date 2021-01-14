الأرصاد الجوية لـ"وطن": الأمطار في هذا الموسم أقل من معدلاتها السنوية العامة، ودرجات الحرارة ستكون أعلى هذا العام

رام الله- وطن للانباء: قال مدير عام دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد، أنه مساء أمس الأربعاء، دخلت البلاد بحالة عدم استقرار جوي، وسقطت الامطار الليلة الماضية وصباح اليوم بشكل متفاوت من منطقة لأخرى، وسيكون هناك أمطار متفرقة خلال اليوم بين الحين والآخر، وغدا تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خلال النهار، والسبت أمطار في ساعات المساء، تشتد بساعات الليل المتأخرة، والأحد أمطار متوقعة في ساعات المساء تشتد ليلاً، وتبقى ليومي الأثنين والثلاثاء، وقد تصل حرارة العظمي إلى 13 درجة والدنيا إلى 7-6 درجات.

وأضاف أبو أسعد لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن ما حصل من انقطاع للأمطار لمدة الأسابيع الثلاثة الماضية كان بسبب وجود مرتفع جوي سيطر على المنطقة وحال دون تقدّم المنخفضات الجوية.

مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون الأمطار في هذا الموسوم أقل من معدلاتها السنوية العامة مقارنة بالعام الماضي، وليس من المتوقع أن تصل إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بسبب فترة انحباس الأمطار الواضحة في الموسم.

وأوضح أنّ انحباس الأمطار أثّر على قطاع الزراعة الذي يعتمد على الامطار، فهناك بعض المحاصيل قد جفت، ولكن الأمطار التي هطلت وستهطل ستنقذ الموسم الزراعي.

ودعا أبو أسعد "هواة التنبؤ بحالة الطقس إلى عدم التشويش على المواطن بادعاءات غير صحيحة وغير مبنيّة على أسس علمية، فلا يوجد أي احتمالية لتساقط ثلوج على الأقل حتى نهاية الشهر الحالي".

وأشار إلى أن امتداد فصل الشتاء إلى أول شهر أيار المقبل يعتمد على حركة الكتل الهوائية والتشكيلات في طبقات الجو العليا، فعندما تكون الحالة مهيّأة تتشكل المنخفضات، والعكس بالعكس.

وأضاف: الموسم المطري الحالي أقل من المعدل العام ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها ولن يكون شتائنا هذا العام باردا كما السنوات السابقة. ولكن تبقى دقة التوقعات الفصلية غير دقيقة في كل الدول.