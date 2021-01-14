كورونا عالميا: اكثر من مليون و987 ألف وفاة و92 مليونا و787 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ اكثر من مليون و987 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 92 مليونا و787 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 66 مليونا و305 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة ملموسة في عدد الوفيات، وفي عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 745 ألف و811 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,362 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي سجلت رقماً قياسياً تخطى لليوم الثاني حاجز الـ4000 بواقع /4,098 وفاة/، وبريطانيا التي سجلت كذلك رقماً مرتفعاً وصل إلى /1,564 وفاة/، وأيضا المكسيك /1,314 وفاة/، والبرازيل /1,283 وفاة/، وألمانيا /1,201 وفاة/، حيث عادت المكسيك الى القائمة بعد ان غادرتها امس الأول.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /236,462 إصابة/، والبرازيل /61,822 إصابة/، وبريطانيا /47,525 إصابة/، واسبانيا /38,869 إصابة/، وفرنسا /23,852 إصابة/، حيث تقدمت فرنسا وعادت الى القائمة على حساب روسيا التي تراجعت الى المستوى السابع /22,850 إصابة/، بعد ألمانيا التي سجلت /23,294 إصابة/ لتحل بذلك في المستوى السادس.

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /393,928 وفاة/، والبرازيل /206,009 وفيات/، والهند /151,765 وفاة/، والمكسيك /136,917 وفاة/، وبريطانيا /84,767 وفاة/.

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /23,616,345 إصابة/، والهند /10,512,831 إصابة/، والبرازيل /8,257,459 إصابة/، وروسيا /3,471,053 إصابة/، وبريطانيا /3,211,576 إصابة.