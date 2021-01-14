"إنني حزين ومصدوم"... ترامب يخاطب الأمريكيين مع اقتراب يوم تنصيب بايدن

وطن: أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه "أصيب بصدمة وحزن" من اقتحام الكونغرس متعهدا بأن تتم محاسبة كل المشاركين فيه، وقال إنه وجه باستخدام كل الموارد لفرض النظام أثناء نقل السلطة.

وقال ترامب، في كلمة مصورة نشرت على حساب البيت الأبيض في موقع "تويتر" مساء الأربعاء ولم يتطرق فيها إلى قضية العزل: "أريد أن أكون واضحا جدا، إنني أدين بشكل غير قابل للتفسيرات العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي، لا مكان على الإطلاق لأعمال العنف والتخريب في بلادنا. كما لا مكان لها في حركتنا. جعل أمريكا عظيمة من جديد يعني الدفاع عن هيمنة القانون".

وأضاف: "عصابات العنف تتحدى كل ما أؤمن به أنا، وكل ما تدافع عنه حركتنا. ليس من الممكن أن يقوم أي من الأنصار الحقيقيين لي بدعم العنف السياسي... أو إبداء عدم الاحترام بحق أجهزة الأمن أو العلم الأمريكي".

وتابع: "شهدنا عنفا سياسيا خرج عن نطاق السيطرة، شهدنا كثيرا جدا من الاضطرابات والعصابات وأعمال الترهيب والتدمير. هذا لا بد من أن يتوقف، إن كنتم من اليمينيين أو اليساريين، الديمقراطيين أو الجمهوريين. لا مبرر للعنف أبدا".

وشدد على أن "الولايات المتحدة دولة قانون، وهؤلاء الذين تورطوا في هجمات الأسبوع الماضي سيتم جلبهم للعدالة".

وذكر: "كانت هناك تقارير تفيد بأنه من المخطط لإجراء مظاهرات خلال الأيام القريبة هنا في واشنطن وكذلك في كل أنحاء البلاد. الهيئة السرية الأمريكية أبلغتني بالتهديدات المحتملة... وأصدرت توجيهات للوكالات الفدرالية باستخدام كل الموارد اللازمة لضمان النظام. نقوم بنقل آلاف عناصر الحرس الوطني إلى واشنطن لتأمين المدينة وضمان انتقال (السلطة) بشكل آمن ودون وقوع أي حوادث".

وأردف ترامب أنه شعر "بصدمة وحزن عميق بالمصيبة التي حصلت في الكابيتول الأسبوع الماضي"، داعيا كل الأمريكيين إلى "تجاوز انفعالات اللحظة".

وألقى ترامب كلمته قبل أيام معدودة من انتهاء فترة رئاسته وتنصيب الفائز في انتخابات الرئاسة، الديمقراطي جو بايدن، يوم 20 يناير، وسط أجواء من التوتر الأمني في البلاد على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير التي أثارت موجة غضب تجاه الرئيس الحالي وأدت إلى إطلاق الديمقراطيين في مجلس النواب عملية لعزله.

روسيا اليوم