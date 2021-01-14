16 معتقلاً من قرية "المغيّر" بينهم والد وشقيق الشهيد الطفل (أبو عليا)

وطن: شن جيش الاحتلال، الليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة، أكبرها في قرية المغير شرق محافظة رام الله والبيرة وطالت 16 مواطناً.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين من المغير هم: أيمن أبو عليا (والد الشهيد الطفل علي) ونجله بسام، ومحمد ثائر أبو عليا، وشادي بلال نعسان، وحمدالله جلال نعسان، وعباس عبدالهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي مصطفى ابو عليا، ورائد غازي نعسان، وعدي نجيب نعسان، ومحمد عبدالله نعسان، ونعسان فراس نعسان، ومجاهد غازي نعسان، وعلي طارق الحج محمد، ومعاذ رسمي ابو عليا، وايوب رسمي ابو عليا.

واستشهد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما)، الشهر الماضي، في قرية المغير، متأثرا بجروح برصاص الاحتلال الحي في بطنه.