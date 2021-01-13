الاحتلال يجبر المواطن فواز أبو حماد على هدم منزله في بيت حنينا

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، المواطن فواز أبو حماد، على هدم منزله في بيت حنينا شمال القدس، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق ما نشره مركز معلومات وادي حلوة، فقد أوضح أبو حماد أنه شرع مؤخرا بهدم منزله وإزالة الركام بقرار من البلدية، وسيتم عقد جلسة بتاريخ السابع والعشرين من شهر شباط القادم، للنظر بقضية المنزل، الممتدة منذ 10 سنوات، بين قرار هدم وتأجيل وتجميد القرار لفترات متتالية وفرض غرامات مالية "مخالفة هدم"، وكانت آخر الجلسات شهر أيلول الماضي.

وأوضح أبو حماد أنه قام ببناء منزله بيده ومؤخرا هدمه بيده، بعد محاولات وسنوات حاول خلالها ترخيص المنزل، ودفع مخالفات بناء 43 ألف شيكل، لافتا إلى أنه خلال الجلسة الأخيرة اقترحت البلدية فرض مخالفة جديدة عليه قيمتها 35 ألف شيكل، مقابل تأجيل الهدم لـ6 أشهر، إلا أنه لم يوافق على ذلك، بعد سنوات من دفع المخالفات دون إمكانية ترخيص البناء.

وكان يعيش في منزل أبو حماد 7 أفراد، ومن بينهم عائلة ابنه المتوفي "زوجته ونجليه"، وقال: "بعد هدم المنزل تفرقت العائلة، فلا يوجد منزل لهم جميعهم، وتوزعنا للعيش عند الأهل".

ولفت أبو حماد إلى أن تكلفة الهدم الذاتي بلغت 28 ألف شيكل، بين عملية الهدم ونقل ركام المنزل، إضافة إلى أجباره على تخفيض ارتفاع السور المحيط بالأرض.