مجلس النواب الاميركي يصوت بالاغلبية على عزل ترامب

وطن: صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالموافقة على توجيه اتهام للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ "التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام انصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني.

ووافق المجلس على إجراءات عزل الرئيس ترامب وأقر لائحة الاتهام ضده.

وأيد اجراءات عزل ترامب 232 نائبا مقابل 197 في التصويت ، من بينهم 10 نواب من الحزب الجمهوري.

وهذه المرة الاولى في تاريه الولايات المتحدة الامريكية التي يصوت فيها مجلس النواب على عزل الرئيس في مناسبتين اثناء ولايته.

وبعد المصادقة على مشروع القانون حول مساءلة ترامب سيتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس التي يهيمن فيها الجمهوريون.

وقال مؤلفو مشروع القانون المعد من قبل المشرعين الديمقراطيين، إن ترامب "في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".

ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.