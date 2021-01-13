ضبط محطة وقود متنقلة تستخدم في عمليات التهريب و2000 لتر من السولار المهرب في محافظة سلفيت

وطن: ضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة سلفيت، اليوم الاربعاء، محطة وقود متنقلة غير قانونية مجهزة بالكامل، بالاضافة الى مصادرة 2000 لتر من السولار المهرب ومركبة ومضخة سولار وماتور كهرباء والتنكات المستخدمة في عمليات التهريب واعتقال احد المهربين بالقرب من قرية حارس غرب المحافظة.

مسير اعمال محافظة سلفيت محمود صالح بدوره اشاد بالجهود التي يبذلها جهاز الامن الوقائي وكذلك الاجهزة الامنية المختصة لمحاربة عمليات التهريب بكافة اشكالها.

بدوره اوضح مدير جهاز الامن الوقائي في سلفيت العميد سامر ربيع بان قوة من الجهاز وبناء على معلومات استخباراتية، تمكنت من رصد وضبط محطة وقود متنقلة مجهزة بالكامل تستخدم في عمليات التهريب وكميات كبيرة من السولار المهرب، وتم التحفظ على المضبوطات واعتقال احد المشتبه بهم قرب حارس، وتحويل المتهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.