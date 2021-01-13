الاحتلال يوقع أمرا تنفيذيا تمهيدا لهدم منزل الأسير محمد كبها

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن من يسمى بقائد منطقة المركز، تمير يدعي، وقع أمرا تنفيذيا بهدم منزل الأسير محمد كبها (40 عاما)، في قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى فيه أن كبها "قتل في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي" مستوطِنة من سكان مستوطنة "تل منشيه، عُثر على جثتها في غابة أم الريحان.

وذكر البيان أن الأمر التنفيذي صدر بعد "رفض الاعتراض الذي تقدمت به عائلة الأسير محمد كبها ضد قرار الهدم".

وكان الاحتلال قد أخطر عائلة الأسير "حول نيته هدم الطابقيْن الذيْن كان يقطنهما" كبها. وأشار إلى أنه "يحق" لعائلة الأسير "تقديم التماس" ضد عملية الهدم، ويتضح من بيان الاحتلال، اليوم، أن الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض النظر بالتماس العائلة ضد الهدم.

وتعتقل قوات الاحتلال الأسير كبها بدعوى الضلوع في مقتل مستوطِنة من سكان مستوطنة "تل منشيه" شمالي الضفة الغربية، والتي عُثر على جثتها في غابة أم الريحان، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.