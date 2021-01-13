5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل اليوم الاربعاء، خمسة أسرى اعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم:

الأسير حازم طالب محمد أبو ذياب (41 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم،دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/01/2004م، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً

الأسير غانم صالح أحمد غانم (41 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/01/2004م، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً

الأسير أحمد ساري محمد حسين (39 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير سامر أبو دياك من بلدة سيلة الظهر في جنين دخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، علمًا أنه شقيق شهيد الحركة الأسيرة سامي أبو دياك ،ويقبع الأسير سامر في سجن "عيادة الرملة"، وهو أحد الأسرى الذين وهبوا سنوات اعتقالهم لمساعدة رفاقهم الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة.

كما دخل الأسير ربحي علي عمارة (61 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/01/2007م، وهو محكوم بالسجن 16 عاماً.