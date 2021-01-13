وطن تنشر القرار بقانون الذي اصدره الرئيس بشأن التعديلات على قانون الانتخابات

وطن: تسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس يوم 11 كانون ثاني الحالي.

وكان الرئيس محمود عباس، قد اصدر مساء الإثنين الماضي، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وذلك في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة.

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