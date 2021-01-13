أحكام متفاوتة بحق أسرى

وطن: حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الاربعاءـ على الأسير عبد الله ابو لطيفة، من سكان مخيم قلنديا، بالسجن الفعلي لمدة 34 شهراً و على الأسير سليمان جودات بحر من بيت أمر شمال الخليل بالسجن لمدة 10 شهور وغرامة مالية 4 آلاف شيكل .

وأصدرت محكمة الاحتلال قرار اعتقال اداري بحق الأسير هشام الرمحي من رام الله لمدة 6 شهور ، وقرار جوهري بحق الأسير آدم أبو شرار من مدينة دورا بعد تجديد الاعتقال الاداري له للمرة الثانية لمدة 4 أشهر و قرار جوهري بحق الأسير منجد موسى الجنيدي من الخليل، بعد أن جددت له الإداري للمرة الثانية قبل أيام لمدة 4 أشهر .

مددت اعتقال الأسير محمد راغب كميل من جنين لمدة 15 يوما لاستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة، الأسير صامد أبو السباع من مخيم جنين لمدة 4 أيام لاستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة ، وأجلت محاكمة الأسير محمد القط من الخليل حتى تاريخ 28/2/2021 و الفتى نبيل سدر لموعد غير محدد وحوله الاحتلال إلى زنازين التحقيق .

وبناء على طلب المخابرات ، مددت محكمة الاحتلال توقيف الفتى عبد الرحمن البشيتي ليوم الجمعة القادم، رغم اصدارها قرارا اليوم بالافراج عنه .

وافرج الاحتلال عن الأسير خليل جهاد العمور من الخليل بعد اعتقاله منذ أسبوع، والأسير الفتى زيد أحمد بعجاوي من يعبد جنوب غرب جنين، بعد اعتقال استمر 16 شهرا والأسير نعمان جمال خالد من جنين بعد اعتقال عامين .