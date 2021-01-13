الولايات المتحدة توسع عقوباتها ضد إيران

وطن: فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف إيران شملت 3 شخصيات و16 كيانا، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل منظمتين إيرانيتين يسيطر عليهما المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشين، إن المنظمتين "تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في الحفاظ على نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني".

وتتبع إدارة ترامب، منذ توليه السلطة عام 2017، حملة "الضغوط القصوى" على إيران، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية.

وطبقت الولايات المتحدة مجموعات من الإجراءات التقييدية بحق إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة "الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.

وتأتي العقوبات الجديدة مع اقتراب انتهاء رئاسة الجمهوري ترامب، التي تنقضي يوم 20 يناير، لينتقل منصب الرئيس إلى الديمقراطي، جو بايدن.

روسيا اليوم