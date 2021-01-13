الأردن يطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

وطن: باشر الأردن، الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة، ومن تجاوزت أعمارهم الستين عاما.

ووصلت الدفعات الأولى للقاحي فايزر/بايونتيك وسينوفارم إلى الاردن يومي السبت والاثنين، بعدما رخصت مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية استخدامهما.

وبدأت صباح الأربعاء، عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وحددت وزارة الصحة 29 مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات الاردن، منها سبعة في العاصمة عمّان.

وتستهدف الحملة في بدايتها 20 إلى 25 في المئة، من سكان الاردن البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة. وتتوفر اللقاحات بصورة مجانية للأردنيين والمقيمين في الاردن.

وقالت الطبيبة اعتماد الخواجا، التي تلقت اللقاح في مستشفى الأمير حمزة الحكومي في عمان: "أنصح الجميع بأخذ اللقاح، لأن هذا هو الحل الوحيد والموثوق للقضاء على فيروس كورونا"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت أن "الظروف الصحية في البلد لن تتحسن إلا بأخذ اللقاح"، داعية الجميع لتسجيل أسمائهم بغية الحصول عليه.

من جانبه، أكد وزير الصحة نذير عبيدات أن "عملية التلقيح تجري بسلاسة، وتستهدف في المرحلة الاولى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، لكن هدفنا الأكبر هو الوصول وتلقيح أكبر نسبة من المواطنين".

وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية: "آمل أن يبادر الجميع بالتسجيل، فالتطعيمات مهمة في القضاء على الأوبئة، يجب أن نحمي أنفسنا وأسرنا"، مشيرا الى أن "اللقاح هو بداية القضاء على الوباء".

كما قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الطبيب وائل الهياجنة إن "اللقاحات ذات فعالية وآمنة".

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أطلقت نهاية الشهر الماضي موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين. وبلغ عدد المسجلين حتى الآن نحو 200 ألف شخص.

وسُجلت في الأردن حتى الآن 310 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 4 آلاف وفاة. كذلك سجلت خمس إصابات بفيروس كورونا المتحوّر الذي رصد في الفترة الأخيرة في بريطانيا.