مجلس النواب الأمريكي ينعقد لبحث عزل الجمهوري ترامب

وطن: بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قرار يقضي بعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم بتهمة التحريض على التمرد، في ظل حادثة اقتحام الكابيتول.

التشريع الذي يسعى الديمقراطيون بقيادة رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إلى تبنيه، يقضي بعزل الرئيس الجمهوري ترامب عن الحكم فوراً ومنعه من تولي أي مناصب منتخبة في المستقبل.

ومن المتوقع أن يصوت المجلس على مشروع القرار اليوم بعد انتهاء المناقشات.

وسبق أن حث الديمقراطيون نائب الرئيس مايك بينس على عزل ترامب وتولي مقاليد الحكم بموجب التعديل الـ25 من دستور البلاد، لكنه رفض التجاوب مع هذه الدعوة.