مناورات بحرية في جزيرة كريت لتعزيز التعاوين بين اليونان وقبرص وامريكا

وطن: تجري قوات خاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تدريبات مشتركة، اليوم الأربعاء، في المنطقة البحرية قبالة القاعدة البحرية في خليج سودا بجزيرة كريت، بجنوب اليونان.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن تم تصميم التدريبات الثلاثية لتعزيز التعاون بين قوات البلدان الثلاثة، وتم التخطيط لهذه التدريبات من قبل هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني.

ويشار إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجريتا عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط "بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا"، وبذلك بحسب صحيفة "زمان" التركية.

ويذكر أن أثينا قد وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع "تل أبيب" على مدى 20 عاما بقيمة 1,68 مليار دولار.