مجموعة النبالي والفارس القابضة توقع اتفاقية جديدة مع شركة دايمنشن للاستثمار

وطن: أعلنت النبالي والفارس مؤخراً عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة دايمنشن للاستثمار، وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة المجموعة الاستراتيجية ورؤية مجلس الإدارة في التوسع وتحمل المسؤولية المجتمعية، وتخطيط الأعمال وتحليل دراسات الجدوى وبناء القدرات وتقديم الاستشارات اللازمة.

وأشار الحاج ضرغام النبالي إلى أن توقيع الاتفاقية مع شركة دايمنشن للاستشارات، يأتي ضمن رؤية وتوجهات مجلس الإدارة للمجموعة التي تهدف إلى تطوير أعمال المجموعة واستثماراتها خلال السنوات القادمة بناء على خطط واضحة وقابلة للتطبيق، ولضمان تحقيق المجموعة أفضل النتائج سواء من حيث تطوير الشركات التابعة للمجموعة أو دخول المجموعة في استثمارات جديدة سواء في الاسواق التي تعمل بها المجموعة أو استهداف ودخول أسواق جديدة في الدول العربية أو في منطقة الشرق الأوسط.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد الفارس لمجموعة النبالي والفارس أن المجموعة تولي أهمية كبيرة لقطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما نسبته 94-96% من المنشآت العاملة في فلسطين، وان المجموعة تهدف الى تطوير مشاريعها من الاعتماد على دراسات الجدوى.

كما وأوضح الفارس أن عدد العاملين في شركات المجموعة يتجاوز 300 موظف وموظفة كما وتتعامل الشركة مع عدد كبير من الموردين سواء في مشاريعها في فلسطين أو في الأردن والمغرب والذين يساهموا في توفير مئات من فرص العمل.

وأكد المهندس خالد فارس الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة أن المجموعة تقود ثلاث شركات استثمارية، تعمل في كل من فلسطين والأردن والمغرب حيث تتنوع أعمال المجموعة في قطاعات مختلفة وهي العقارات والسياحة والزراعة والصناعة، وتأتي أهمية إتفاقية إعداد دراسات الجدوى للمجموعة الى أنها ستوفر للشركة خطة واضحة يتم العمل على تطبيقها من قبل شركات المجموعة مما سيساهم في نمو المجموعة وتوسعة إستثماراتها بخطوات ثابتة ستساهم في تعزيز قوة ومكانة المجموعة كونها من أهم الشركات الفلسطينية حالياً والتي لديها إستثمارات في فلسطين ودول عربية أخرى.

من جانبه، أعرب فراس زغل المدير التنفيذي لشركة دايمنشن للاستشارات عن تقديره لمجموعة النبالي والفارس القابضة لثقتهم بشركة دايمنشن للاستشارات لإعداد الخطة الاستراتيجية للمجموعة كما وأكد زغل أنه سيتم العمل على إنجاز الخطة خلال الشهور القادمة حيث سيتم العمل مع إدارة المجموعة بشكل متكامل لكي تتضمن الخطة الاستراتيجية الأهداف التي تسعى المجموعة لتحقيقها خلال السنوات القادمة، كما وبين زغل أن التعاون بين الطرفين والمتابعة ستكون بشكل دائم للعمل على تنفيذ الإتفاقية في أسرع وقت ممكن مما سيساهم في تزويد إدارة المجموعة وشركاتها بخطة يتم العمل عليها والتي ستكون عنصر أساسي في نجاح وتطور المجموعة خلال السنوات القادمة.

يذكر أن شركة النبالي والفارس للعقارات هي إمتداد لمجموعة النبالي والفارس القابضة والتي تم تأسيسها منذ العام 1999 وتعتبر الشركة من أهم الشركات العقارية الرائدة والمتميزة في مجال الإعمار والتطوير العقاري في فلسطين، حيث تم تأسيسها على يد مجموعة من المستثمرين والمهندسين الفلسطينيين، وقد أنجزت الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية في فلسطين، ويرأس مجلس إدارتها الحاج ضرغام النبالي، فيما يرأس الإدارة التنفيذية المهندس خالد فارس.