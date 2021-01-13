الاحتلال يقصف موقعا شرق خان يونس

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، موقعا بقذيفتين، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان، بأن مدفعية الاحتلال قصفت موقعا في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أدى إلى تدميره.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية، توغلت صباحا عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرقي المحافظة، وقامت بأعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع في المكان.