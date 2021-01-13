الصحة: 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 30 وفاة و978 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1670 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 19 وفاة في الضفة الغربية "الخليل 4، بيت لحم 4، جنين 1، رام الله والبيرة 3، سلفيت 3، طولكرم 1، نابلس 3"، قطاع غزة (9 وفيات)، القدس (وفاتان).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " ضواحي القدس (28)، قلقيلية (18)، سلفيت (23)، نابلس (56)، جنين (48)، طولكرم (43)، رام الله والبيرة (71)، الخليل (39)، طوباس (5)، بيت لحم (26)، أريحا والأغوار (7)"، قطاع غزة (437)، مدينة القدس (177).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية (9)، سلفيت (26)، نابلس (221)، جنين (82)، طولكرم (42)، رام الله والبيرة (136)، الخليل (108)، طوباس (37)، أريحا والأغوار (9)"، قطاع غزة (708)، مدينة القدس (292).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.